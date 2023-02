So könnte Baalberges „neue Mitte“ an der Umgehungsstraße aussehen: Ein zweigeschossiger Schulneubau (rechts), gesäumt von Hort (rechts unten), Kita (links) und Turnhalle (oben).

Baalberge/MZ - Die Stadt Bernburg steht vor einer der größten Einzelinvestitionen in ihrer jüngeren Geschichte. Und zwar in den Bildungssektor. Weil die Grundschule Baalberge modernen Ansprüchen nicht mehr genügt, soll entweder ein 10,3 Millionen Euro teurer Ersatzneubau her oder das benachbarte leerstehende Sekundarschulgebäude an der Umgehungsstraße für 9,1 Millionen Euro saniert und erweitert werden.