Sommerferien in Bernburg Kinderstadt „Bärenhausen“ ist zum 15. Mal in der Stiftung Evangelische Jugendhilfe eröffnet worden

Die 15. „Kinderstadt Bärenhausen“ ist am Donnerstag in Bernburg eröffnet worden. Weshalb das Projekt eine Erfolgsgeschichte ist und was die Besucher bis zum 5. Juli alles erleben können.