Eine Kriminaloberkommissarin sitzt in vor einem Auswertungscomputer auf der Suche nach Kinderpornografie. In Nienburg wurden Beamte bei einer Durchsuchung fündig.

Bernburg - Am 5. April 2022 hatte der Nienburger überraschenden Besuch. Polizeibeamte klopften an seiner Wohnungstür und hatten einen Durchsuchungsbefehl in der Hand. Die Ermittler sind auch fündig geworden. Sie beschlagnahmten einen Samsung-Laptop. Im Speicher des Gerätes befanden insgesamt 18 Bild- und fünf Videodateien mit kinderpornografischem Inhalt.