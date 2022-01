Kindern Liebe geben

Bernburg/MZ - Seit dem 31. Dezember läuft die Charity-Laufchallenge, die unter dem Motto „In 80 Tagen um die Welt“ steht. Über 800 Menschen beteiligen sich an der Aktion und hatten den Erdball bereits nach zwei Wochen das erste Mal umrundet.

Am Freitag stand bereits die Zahl 60.000 auf dem Kilometerzähler. Der rührigen Mitglieder des PSV Bernburg hatten sich bei der zweiten Auflage dieses Events etwas Besonderes einfallen lassen. Die Laufenthusiasten sollten für einen guten Zweck die Kilometer schrubben.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Bernburger Stadtwerken einen Sponsor gewinnen konnten“, sagt PSV-Präsident Thomas Gruschka.

Pro Kilometer spendet das Unternehmen einen Cent für einen guten Zweck. Der erste Scheck in Höhe von 600 Euro wurde am Freitag an den Verein Zuhause e.V. übergeben.

„Ich habe schon mehrfach im Kreistag um Unterstützung gebeten, weil die Mitglieder des Vereins ehrenamtlich eine unheimlich wertvolle Arbeit leisten“, begründet Stadtwerke-Chef und Kreistagsabgeordneter Gerald Bieling (CDU) die Entscheidung für diese Zuwendung.

Der Verein „Zuhause“ existiert seit beinahe 20 Jahren. Seit zwei Jahrzehnten verfolgen die über 100 Mitglieder ein Ziel - Kindern und Jugendlichen, die keine Eltern mehr haben oder vernachlässigt worden sind, eine neue Heimat, eine neue Familie zu geben.

Zu den Gründungsmitgliedern gehören Anke und Wernfried Koch. Das Nienburger Paar hat neben seinen eigenen drei Kindern Immanuel, Clemens und Rebekka mit Raphael und Vivien zwei Kids adoptiert und zieht außerdem die zwei Pflegekinder Max und Emira groß Peggy ist das achte Kind, das die Familie bereichert. „Wir machen das gern. Wir geben den Kindern nicht nur ein neues Umfeld, sondern vor allem Liebe“, so Wernfried Koch.

Die pflegebedürftigen Zwerge stammen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Die Eltern haben oder konnten keine Verantwortung übernehmen, waren wegen eigener Probleme (Drogen, Alkohol, Überforderung) nicht in der Lage, sich um ihren Nachwuchs zu kümmern. Dieser strandet in der Regel im Heim. Nicht die allerbeste Perspektive.

„Die Kinder benötigen Bezugspersonen“, meinte die Zuhause-Vereinsvorsitzende, Annett Cerny-Röhr. Die engagierte Frau hat selbst Ramona und Domenik aufgenommen und freute sich über den kleinen warmen Regen.

Bereits in naher Zukunft soll sich das Engagement der Lauf- und Wanderenthusiasten im Salzlandkreis und in der Umgebung erneut auszahlen. „Wir werden dank der Stadtwerke den ASB-Wünschewagen finanziell unterstützen“, verriet PSV-Mitglied und Gestalter der Internetseite der Charity-Laufchallenge, Mirko Tölzer.

Dies soll ein zusätzlicher Ansporn sein für die fleißigen Kilometer-Schrubber sein. Aber auch Neueinsteiger sind jederzeit willkommen.