„Kinderhand“ wieder vorn?

Am Samstag, 11. September, kämpfen Amateurmannschaften auf der Saale um den Pokal der Stadtwerke Bernburg. Training ist ab sofort möglich.

Für das diesjährige Kutterrudern in Bernburg werden wieder Teams gesucht, die sich so richtig ins Zeug legen wollen.

Bernburg/MZ - Ob das Team „Kinderhand“ seinen Titel verteidigen kann? Das können die Zuschauer am Samstag, 11. September, live beim Kutterrudern des Bernburger Maritimen Clubs (BMC) auf der Saale miterleben. Vor zwei Jahren hatten die Neulinge glatt den Pokal bei den Männern geholt. In der Wertung der Mixed-Teams hatte am Ende das Team „Oceans 10“ die Nase vorn, bei den Frauen gewannen damals die „Salzland-Titten“.

„Wir wollen versuchen, zumindest den Titel im Mixed über 5.000 Meter zu verteidigen“

Und nachdem der Wettbewerb im vergangenen Jahr coronabedingt nicht stattfinden konnte, können in diesem Jahr wieder Amateurmannschaften von Vereinen, Firmen oder Freundeskreisen in drei Kategorien um den Pokal der Stadtwerke kämpfen. Zusätzlich wird an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaft ausgetragen. 15 bis 20 Mannschaften vor allem aus Mittel- und Norddeutschland werden dazu nach Angaben von Marian Haft, Vorsitzender des BMC, erwartet. Zuletzt war der BMC 2012 Ausrichter der nationalen Meisterschaften.

Marian Haft Foto: Pülicher

Damals hatten die Bernburger den Titel über die Kurzstrecke geholt und schafften es auf der Langstrecke als Dritte ebenfalls aufs Podest. Bei den letzten Titelkämpfen vor zwei Jahren gab es auf der Havel in Rathenow (Brandenburg) sogar zweimal Gold in der Mixed-Konkurrenz sowie Bronze bei den Männern. „Wir wollen versuchen, zumindest den Titel im Mixed über 5.000 Meter zu verteidigen“, sagt Marian Haft. Die Schirmherrschaft über die Deutsche Meisterschaft hat Oberbürgermeister Henry Schütze übernommen.

„Wir hoffen auf 30 bis 40 Mannschaften“

Geplant ist nun, dass am Samstag um 9 Uhr die Rennen um die Deutsche Meisterschaft über die 5.000 Meter starten. Gegen 11 Uhr rudern die Amateur-Mannschaften, die jeweils aus zehn Mitgliedern bestehen, in den Kategorien Männer, Frauen und Mix über eine Strecke von 750 Meter um die schnellsten Zeiten. Marian Haft geht davon aus, dass die Sieger der 22. Auflage des Kutterruderpokals bis 16 Uhr feststehen und anschließend die Siegerehrung stattfinden kann.

Zuletzt hatten sich schon zehn Mannschaften angemeldet, darunter auch einige neue wie die „Pull Piraten“. „Wir hoffen auf 30 bis 40 Mannschaften“, sagt der BMC-Vorsitzende. Die Teams können ab sofort auch für das Rennen trainieren. Den ganzen Tag über wird auf dem Gelände für Teilnehmer und Besucher einiges geboten. So gibt es ein Programm der Bernburger Dance Collection, einen Schminkstand vom Verein Kids und auch die Holzwerkstatt von „Kinderhand“ wird vertreten sein. Für Abwechslung sorgt tagsüber zudem eine Jetski-Show, abends wird diese als Lichtershow gezeigt. DJ Heiko und DJ Rolle legen die passende Musik auf. Die Entscheidung bei den Profis über die Kurzstrecke soll dann am Sonntagvormittag fallen.

Anmeldungen für den 22. Kutterruderpokal online unter www.maritimer-club.de. Teams, die vor dem Wettkampf trainieren wollen, melden sich unter Telefon 0151/14 50 15 27 an.