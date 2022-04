Kindergarten und Grundschule in Baalberge brauchen mehr Platz

Die Stadt Bernburg will bis Jahresende das Dach des Hortes in Baalberge decken. Doch die Pläne gehen sogar noch viel weiter.

Das mögliche Schul- und Kitazentrum in Baalberge aus der Vogelperspektive. Vorerst soll aber nur das Dach des Backsteinbaus ganz vorn modernisiert werden.

Baalberge - Für einige Familien in Baalberge wäre es ein Sechser im Lotto, wenn sie morgens und nachmittags künftig nur noch einen Weg hätten, um Kindergarten- und Schulkinder in die jeweiligen Einrichtungen zu bringen und wieder abzuholen. Doch so abwegig ist die Vorstellung gar nicht.