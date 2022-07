Kicken und „Grundrauschn“ am Kloster

Cölbigk/MZ - Gesang, Tanz und Fußball unter Mönchen. Die 1000-Jahr-Feier in Cölbigk lockte am Sonnabend hunderte Zuschauer ins Festzelt und auf die Festwiese in dem beschaulichen Örtchen. Neben musikalischer Unterhaltung konnte an verschiedenen Ständen gebastelt und auch eine Zukunftsvorhersage beim Tarot-Kartenlegen erfahren werden. Das musikalische Highlight folgte am Abend mit dem Auftritt der Band „Grundrauschn“.

