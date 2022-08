Markthändlerin aus Calbe verkauft Natur Kerstin Kuhlbrodt aus Calbe liebt ihren Marktstand

Die MZ stellt in loser Folge die Bernburger Markthändler vor, die jeden Dienstag und Freitag ihre einzigartigen Waren feilbieten. Kerstin Kuhlbrodt aus Calbe kommt „schon immer“ in die Saalestadt und bringt mit, was sie auf ihren Feldern anbaut.