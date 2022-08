Kein Moonlight-Shopping 2022 in Bernburg?

Eine Modenschau und einen Einkaufsabend wird es in diesem Jahr voraussichtlich nicht in der Bernburger Innenstadt geben.

Bernburg/MZ - Eine Bernburger Traditionsveranstaltung steht vor dem Aus. Jedenfalls in diesem Jahr. „Das am 2. September geplante Moonlight-Shopping wird wohl nicht stattfinden“, sagt der städtische Marketingbeauftragte Jens Meißner, in dessen Händen die Organisationsfäden zusammenlaufen. 20 Jahre lang hatten sich hunderte Menschen immer am ersten September-Freitag auf dem Boulevard zum abendlichen Einkaufsbummel getroffen, der durch Modenschauen und Livemusik auf einer extra aufgebauten Bühne bereichert wurde. Selbst die beiden zurückliegenden Pandemiejahre konnten dem Moonlight-Shopping nichts anhaben. Umso überraschender kommt die jetzige Absage.