Zur Turnhalle an der Grundschule wurden die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen gerufen. Einwohner mussten Türen und Fenster geschlossen halten.

Kein Ammoniak-Alarm mehr in Nienburg

Nienburg/MZ - Zu einem Großeinsatz wegen des Verdachts auf ausströmendes Ammoniak in Nienburg wurden die Feuerwehren aus Nienburg, Altenburg, Latdorf, Güsten und Bernburg, sowie mehrere Rettungswagen am Dienstagmorgen ausgerückt. Die Franz-Hallström-Straße ist gesperrt. Die Polizei bat alle Einwohner der Straße, in ihren Häuser zu bleiben.