Katrin Gäbe gibt neuen Kanga-Kurse in Bernburg und Nienburg

Die Nienburgerin bietet Kanga-Kurse in Bernburg und Nienburg an. Weshalb sie von dem Training so begeistert ist.

Katrin Gäbe bietet Kanga-Kurse in Bernburg und Nienburg an. Ihre vier Monate alte Tochter Zoey ist immer dabei und fühlt sich pudelwohl.

Nienburg/MZ - „Ich war damals auf der Suche nach einer sportlichen Betätigung, die ich gemeinsam mit meinem neugeborenen Sohn ausüben kann“, erinnert sich Katrin Gäbe an die Zeit vor rund drei Jahren. „Hier in der Region werden zwar einige Hebammenkurse oder Babyschwimmen angeboten, doch damit sind die Möglichkeiten auch schon fast erschöpft“, sagt die 40-Jährige. Im Internet sei sie dann auf das „Kanga-Training“ gestoßen und habe an einem Kurs bei Bianca Schlabs teilgenommen. Dabei sei der Funke sofort übergesprungen. Katrin Gäbe hatte seinerzeit gespürt, wie gut das Training sowohl ihr als auch ihrem Sohn tut. Heute ist die dreifache Mutter selbst Trainerin und bietet Kanga-Kurse an.