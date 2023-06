Karnevalsverein bereitet sich auf Stadtjubiläum vor - Was die Mitglieder für das Fest vorbereiten

Die Mitglieder des Alslebener Karnevalsvereins bieten zum Stadtjubiläum am 1. Juli Getränke auf der Festwiese an.

Alsleben/MZ - Der 1.050. Jahrestag der Schiffer- und Mühlenstadt Alsleben wird in diesem Jahr

groß gefeiert. Seit mehr als sechs Monaten arbeiten die Organisatoren an der Gestaltung des Jubiläums, das am Samstag, 1. Juli, um 12.30 Uhr an der Mühlstraße mit einem Umzug durch die Stadt beginnt.