Karnevalisten wollen am 11.11. feiern

Nienburg/MZ - Die Mitglieder des Nienburger Carneval Clubs (NCC) stehen in den Startlöchern. Nach zwei Jahren Pause soll es am 11.11. nun endlich wieder losgehen mit dem närrischen Treiben. „Ein wenig Aufmunterung in den tristen Herbsttagen und bei den aktuellen Geschehnissen tut sicher gut“, meint Uwe Gerstner, der erste Vorsitzende des Karnevalvereins. Die Nienburger Narren laden deshalb am Freitag, 11. November, ein, mit ihnen gemeinsam um 11.11 Uhr das Rathaus zu stürmen, um von Bürgermeisterin Susan Falke (parteilos) auf dem Marktplatz den Stadtschlüssel zu übernehmen. „Zusammen wollen wir bunt gekleidet in die fünfte Jahreszeit schunkeln“, sagt Uwe Gerstner, der sich schon auf das Ereignis freut.