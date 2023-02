Die dritte Festveranstaltung des Alslebener Karnevalvereins (AKV) am Samstag, 11. Februar, ab 19.11 Uhr in der Turnhalle ist bereits restlos ausverkauft.

Bernburg/MZ - In Alsleben, Bernburg und Poley haben an diesem Wochenende wieder die Karnevalisten das Zepter in der Hand. Während in der Saalestadt die Kinder zum Fasching eingeladen werden, stehen in Alsleben und Poley zwei Abendveranstaltungen auf dem Programm. In Hohenerxleben wiederum findet die erste von zwei Veranstaltungen anlässlich des Valentinstages statt.