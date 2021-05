Kann der zerrissenen Familie geholfen werden?

Alexander Kalashyan und sein Vater Vyachoslav sitzen derzeit in einer Garage in Armenien fest.

Bernburg - Vor rund sechs Wochen begann der Alptraum für den zehnjährigen Alexander Kalashyan aus Bernburg - und er hat noch immer nicht aufgehört für den Viertklässler der Grundschule Regenbogen. Noch immer sitzen er und sein Vater in einer Garage in Jerewan, der Hauptstadt von Armenien, fest. Das berichtet Bernburgs Pfarrer Johannes Lewek, der im engen Kontakt zur Familie steht und die seiner Kirchengemeinde angehört.

Nachdem sie kurz vor Ostern in einer nächtlichen Polizeiaktion in ihrer Wohnung in einem Plattenbau im Süden der Saalestadt aus dem Schlaf gerissen wurden, sind sie im Anschluss mit einem Flieger von Berlin nach Armenien abgeschoben worden - ohne die Mutter des Jungen, die wegen einer Suizidandrohung noch immer in einer psychiatrischen Klinik in Bernburg behandelt wird. Der Vorfall hatte großes Aufsehen in der Saalestadt erregt, auch weil das Vorgehen der Beteiligten nicht von allen als angemessen angesehen wurde.

Allen voran Bernburgs Pfarrer Johannes Lewek, der als Notfallseelsorger in der besagten Nacht hinzugezogen wurde und die Situation hautnah als Augenzeuge miterlebte. Um den Vorfall noch einmal zu klären und zu verhindern, dass Abschiebungen künftig ähnlich dramatisch ablaufen, vor allem wenn kleine Kinder mit betroffen sind, hatte die evangelische Kirchengemeinde in der Talstadt einen offenen Brief an Landrat Markus Bauer (SPD) verfasst mit gleich mehreren Bitten.

Zum einen, um zu klären, wie verhältnismäßig von Polizei und Ausländerbehörde vorgegangen wurde? Vor allem, inwieweit man der nun seit Wochen auseinander gerissenen Familie helfen könne. Denn nicht nur die Mutter ist in Deutschland geblieben, sondern auch die beiden großen Geschwister, die an diesem Tag nicht mit ausgewiesen werden sollten. Beide sind berufstätig und haben bereits eine Berufsausbildung in Deutschland absolviert.

Doch laut Kreisverwaltung erfüllten ihre Eltern zu keiner Zeit die Voraussetzung für ein Aufenthaltsrecht. Bereits das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge habe zuvor festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Gewährung von Schutz in Deutschland nicht vorliegen. Der Gemeindekirchenrat sieht das etwas anders.

Vize-Landrat Thomas Michling traf sich mit Pfarrer Lewek und Kirchenräten

Denn die Mutter habe zwei Minijobs und Aussicht auf eine Halbtagsstelle in einer Pflegeeinrichtung gehabt, der Vater hätte mehrere chronische Krankheiten, darunter Asthma und Diabetes. Gerade wegen Letzterem macht sich Pfarrer Lewek große Sorgen, denn die benötigten Medikamente sind nicht so leicht in Armenien zu bekommen.

Unterdessen sei das Gespräch nach dem offenen Brief und der Bitte um eine persönliche Stellungnahme des Landrats aus Leweks Sicht positiv verlaufen. Im Beisein von Mitgliedern des Gemeindekirchenrates und Angehörigen der betreffenden Familie nahm Thomas Michling, stellvertretender Landrat, bei einem Treffen in der Marienkirche Stellung zu diesem Fall.

Zuversichtlich sei Lewek nach dem Gespräch vor allem, was die Zukunft von Alexanders Mutter betrifft. Denn laut des Pfarrers habe der Landkreis einen gewissen Spielraum, wie mit ihr umgegangen werden könne mit Blick auf die ebenfalls drohende Abschiebung. Außerdem hätte der Landkreis auch die Chance, die abgelaufenen Szenen in der Nacht der Abschiebung noch einmal unter die Lupe zu nehmen und auszuwerten, denn laut Lewek sei diese von der Polizei gefilmt worden.

„Ich habe deshalb Kontakt zu einem Kollegen vom Gustav-Adolf-Werk in der armenischen Hauptstadt aufgenommen.“ Johannes Lewek, Pfarrer in Bernburg

Währenddessen kämpft nach Angaben des Pfarrers eine Anwältin für die Familie und deren Zusammenführung. Was bislang noch nicht bekannt war: Bereits kurz vor der Ausreise hätte diese noch per Eilantrag einen Abbruch der Abschiebung erwirkt. Doch Vater und Sohn durften nicht am Flughafen umkehren, weshalb nun eine Klage läuft.

Um Alexander und seinen Vater weiter zu unterstützen, sammelt Pfarrer Lewek weiter Spenden: „Rund 1.000 Euro sind schon zusammengekommen und wurden an die beiden geschickt, die zumindest eine Herdplatte und fließend Wasser haben.“ Was natürlich auch kein Dauerzustand bleiben kann, wie Isolde Reichardt, Vorsitzende des Gemeindekirchenrats findet.

Doch am meisten Sorgen macht sie sich genauso wie Bernburgs Pfarrer wegen der schwer zu ordernden Medikamente. „Ich habe deshalb Kontakt zu einem Kollegen vom Gustav-Adolf-Werk in der armenischen Hauptstadt aufgenommen, damit sie sich um die beiden ein wenig kümmern können.“ Zumindest so lange, bis klar ist, wie es für die Familie weitergeht. Geld kann hier gespendet werden: Evangelische Talstadtgemeinde Bernburg, Kennwort „Armenische Familie“, IBAN: DE53 8005 5500 0310 0323 34. (mz)