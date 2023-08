Güsten - Wenn die Bürger der Verbandsgemeinde Saale-Wipper am Sonntag, 3. September, in die Wahllokale gehen, ist der Stimmzettel sehr übersichtlich.

Nur ein Name auf Stimmzettel

Haben sich zur vergangenen Wahl des hauptamtlichen Bürgermeisters im Jahr 2016 noch vier Kandidaten aufstellen lassen, ist der amtierende Chef der Verbandsgemeinde Jan Ochmann (CDU) in diesem Jahr der einzige Kandidat auf der Liste. Das bestätigte das Wahlbüro der Verbandsgemeinde am Dienstagmorgen.

Meine Arbeit war und ist keine Einzelleistung. Vielmehr ist es ist die gute Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden, die die Verbandsgemeinde im Ganzen auszeichnet. Jan Ochmann

Die Wahl werde wie jede andere Wahl stattfinden, heißt es aus dem Büro weiter. So können alle wahlberechtigten Bürger der Verbandsgemeinde entweder postalisch mit den Briefwahlunterlagen oder direkt am Wahlsonntag ihre Kreuzchen auf dem Stimmzettel machen. Ochmann selbst ermutigt die Bürger, auch in diesem Jahr zur Wahl zu gehen. Auch Flyer mit seinem Wahlprogramm wird er ausgeben, damit sich alle Einwohner in der Verbandsgemeinde über die Pläne in den kommenden sieben Jahren informieren können. Für Jan Ochmann ist wichtig: „Meine Arbeit war und ist keine Einzelleistung. Vielmehr ist es ist die gute Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden, die die Verbandsgemeinde im Ganzen auszeichnet“.

Er sieht auch weiterhin das Potenzial der Gemeinden als Industriestandorte. Auch dank der Kitas und Schulen und dem bestehenden Angebot der örtlichen Vereine sollen die Gemeinden weiterhin attraktiv bleiben und damit besonders Familien in der Region halten.