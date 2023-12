Großeinsatz der Feuerwehr Kampf gegen Silobrand bei Futtermittelhersteller Deuka in Könnern dauert 54 Stunden

Der Silobrand bei Deuka in Könnern ist nun gelöscht. Mehr als zwei Tage kämpften die Retter gegen das Feuer. Was die Löscharbeiten so schwierig machte.