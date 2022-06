Kampf gegen Plastikmüll: Bekommt Bernburg den ersten Unverpackt-Laden?

Bernburg/MZ - Zum Einkaufen einen ganzen Beutel mit leeren Behältern mitnehmen? Was im ersten Moment seltsam klingt, könnte aber in Bernburg zur Normalität werden. Denn wie in einigen Großstädten Deutschlands könnte auch die Saalestadt einen Unverpackt-Laden bekommen, in dem man Folien, Tüten und Pappverpackungen vergeblich sucht und die Ware in eigenen Dosen nach Hause transportiert. Doch noch ist es nicht soweit. „Wir wollen erst einmal das Interesse dafür ermitteln“, sagt Sara Home.

