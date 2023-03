Der Latdorfer Udo Kreiseler übernimmt den Vorsitz der wiederbelebten Seniorengruppe des Ortes. Was dort geplant ist.

Kampf gegen die Einsamkeit - Seniorentreffen in Latdorf kehren zurück

Die Seniorengruppe in Latdorf feiert nicht nur Fasching, sondern kommt einmal im Monat zusammen.

Latdorf/MZ - Udo Kreiseler blättert durch seine Unterlagen und holt so einige Zeitungsartikel hervor. Von vergangenen Zeiten, als die Seniorengruppe in Latdorf noch aus bis zu 160 Mitgliedern bestand. Geleitet wurde sie damals von Gitti Berger. „Ich war schon länger ihre rechte Hand, hab’ sie unterstützt und nun, nachdem sie den Vorsitz abgegeben hat, möchte ich ihre Arbeit fortführen“, sagt Udo Kreiseler. Dem 79-Jährigen ist durchaus bewusst, dass er in große Fußstapfen tritt. Seine Vorgängerin hatte viel Herzblut darin hineingesteckt, dass sich die Senioren im Dorf wohlfühlen, zusammenkommen, nicht vereinsamen.