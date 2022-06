K+S-Salzwerk Bernburg erhält Gütesiegel

Bernburg/MZ - Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie hat kürzlich dem Bernburger K+S-Steinsalzwerk das Gütesiegel „Sicher mit System“ verliehen. „Wir haben uns erstmals dieser Zertifizierung unterzogen und werden künftig alle drei Jahre geprüft“, sagt Daniel Grosch. Der 42-jährige Bernburger zeichnet neben Rainer Will und Daniel Wiltner für die Arbeitssicherheit verantwortlich. In einem Bergbauunternehmen hat diese besonderes Gewicht, denn das Restrisiko für einen Unfall sei Untertage größer. Wer in die Grube einfährt, müsse deshalb Arbeitsschuhe, Sicherheitshelm, Schutzbrille und reflektierende Kleidung tragen. „Jeder ist bemüht, wieder gesund nach Hause zu kommen. Wir haben systematisch Wissen und Abläufe in einem Handbuch zusammengefasst“, erklärt Grosch. „Arbeitssicherheit geht vor Produktion“, so Verwaltungschefin Ines Falke.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<