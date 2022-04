Junger Mann wird nach Steinwurf in Schaufenster in Bernburg zu Bewährungsstrafe verurteilt

Bernburg/MZ - Er lebt seit fünf Jahren in Deutschland, hat in Aschersleben einen Beruf erlernt und in Bernburg einen festen Job. Der aus Syrien stammende 23-jährige junge Mann hat sich sehr gut integriert, fand sich nun aber auf der Anklagebank wieder. Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft lauteten schwerer Landfriedensbruch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.