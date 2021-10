Junge Ruderer aus Bernburg holen 15 Siege in Niedersachsen

Beim traditionellen Abrudern am Samstag werden die Vereinsmeister ermittelt. Warum noch ein Wettkampf in Brandenburg folgt.

Die Mannschaft des Bernburger Ruderclubs feiert den Gewinn des Vereinspokals bei der Regatta in Celle.

Bernburg/MZ - Dieser Ausflug nach Niedersachsen hat sich gelohnt. Die Talente des Bernburger RC legten bei der regionalen Regatta in Celle insgesamt 15 Mal am Siegersteg an.

„Wir nehmen an diesem Wettbewerb schon sehr viele Jahre teil. Für die meisten Kinder war es ein mehr als gelungener Saisonabschluss. Die Erfolgserlebnisse werden sie für das lange und auch etwas eintönige Wintertraining mit Sicherheit motivieren“, erklärte Bernburgs Trainerin Katrin Struve.

Mit dieser Siegesserie haben die Saalestädter bei dieser Regatta auch den Vereinspokal erobert. Katrin Struve freute sich besonders über den gelungenen Wettkampfeinstand von Gabriel Lindenau und Jonas Hayer, die auf Anhieb in ihrer Altersklasse 10 auf dem ersten Platz landeten.

Gabriel Lindenau gewann vor der Ziegeninsel auf der Aller den Einer und anschließend mit seinem Teamkollegen Jonas Hayer auch den Doppelzweier. Außerdem zeigten Anne Villin (AK 10), Paula Buch (AK 11), Jakob Kannenberg, Jakob Böttcher, Luca Jehnert, Luise Wartmann, Marit Großhans, Emil Filke (alle AK 12) sowie Tamara Kairies und Florentine Timplan (beide AK 13) der Konkurrenz das Kielwasser.

Am Samstag, 14 Uhr, ist nicht nur die Jugend im Einsatz. Beim traditionellen Abrudern werden die Vereinsmeister ermittelt. Da fordern die Youngster Timo Schumann und Cedric Struve die gestandenen Herren heraus.

Zuvor wird der BRC-Vorsitzende Gerhard Hartkopf die vergangene Saison noch einmal kurz Revue passieren lassen. „Wichtig ist, dass wir nach Corona wieder langsam in Fahrt gekommen sind und im Spätsommer und Herbst noch einige Wettkämpfe stattgefunden haben“, sagte Gerhard Hartkopf.

Natürlich wird beim Vereinsfest fleißig gegrillt. Die Erwachsenen werden sich auch das eine oder andere Bierchen gönnen. „Zum Abrudern sind nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch die Freunde unseres Vereins herzlich eingeladen“, so Katrin Struve.

Gabriel Lindenau gewann im Einer und mit seinem Teamkollegen Jonas Hayer auch den Doppelzweier. Foto: BRC

Mit dem Abrudern ist aber noch kein Haken unter die diesjährige Freiluftsaison gezogen. Zur Landeskaderüberprüfung von Sachsen-Anhalt auf dem Beetzsee in Brandenburg stellt der Bernburger Ruderclub mit Marit Großhans, Florentine Timplan, Tamara Kairies, Luise Wartmann, Charlotte Handt, Anthony Grube, Jakob Kannenberg, Jakob Böttcher und Emil Filke ein neunköpfiges Aufgebot.

Das misst sich mit der kompletten Spitze aus Sachsen-Anhalt. Das ein oder andere Talent wird von den Scouts der Sportschulen aus Magdeburg und Halle sicherlich ganz genau unter die Lupe genommen. Mit der Entsendung dieses Teams legt der Bernburger Ruderclub die Basis dafür, seinen Status als Landesstützpunkt zu erhalten.