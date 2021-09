Junge Menschen in Bernburg wählen die FDP

Bernburg/MZ - Man mag es kaum glauben. Doch die 54 Wähler der Gruppe unter 18 Jahren haben ein komplett anderes Bild für die Bundestagswahl abgegeben, als es der Bundestrend unter den Jugendlichen widerspiegelt. Dieser sieht die Grünen mit 21 Prozent vorn (siehe Grafik). Mit 19 Prozent setzt sich in Bernburg die FDP durch und erringt wohl einen historischen Sieg - auch wenn das natürlich keine repräsentative Wahl war und unter Wählern, die am Sonntag nicht ihre Stimme bei der Bundestagswahl abgeben dürfen. Doch offenbar haben die Liberalen die meisten der hiesigen jungen Wähler angesprochen.

Und somit bekämen die Freien Demokraten aus Sicht der Bernburger Nachwuchswähler den Auftrag zur Regierungsbildung und damit auch als erste Zugriff auf das Bundeskanzleramt. Die CDU und die Linken kommen auf je knapp 15 Prozent der Stimmen. 13,5 Prozent fährt die AfD ein. Soviel bekommt auch die Tierschutzallianz. Knappe 7,7 Prozent kann die SPD auf sich vereinen. Die Grünen landen mit knapp 5,8 Prozent vor Die Partei mit 3,8 Prozent. Das ist auch das Ergebnis der Tierschutzpartei. Die Freien Wähler kommen auf knapp zwei Prozent.

Bei der U18-Wahl vor der Landtagswahl wurde in Bernburg noch die AfD als klarer Sieger ausgemacht. Insgesamt waren 54 junge Menschen dem Aufruf des Jugendbeirates gefolgt. Gezählt wurde nur die Zweitstimme. Zwei Stimmzettel waren ungültig, alle anderen konnten gezählt werden. Es waren diesmal mehr als beim Aufruf vor der Landtagswahl, sagt Eric Binnebößel. Im Juni waren es um die 30 gewesen. Auch das durchschnittliche Alter lag dieses Mal etwas höher. Es lag Informationsmaterial bereit, so dass sich jeder, der sich nicht ganz schlüssig war, kundig machen konnte.

In Sachsen-Anhalt gab es ein kurioses Ergebnis. Bei der U18-Bundestagswahl stimmten die meisten jungen Menschen, 17,41 Prozent, für „sonstige Parteien“. An zweiter Stelle steht die CDU mit 16,43 Prozent, gefolgt von der SPD mit 15,98 Prozent und der Partei Die Linke mit 11,84 Prozent. An fünfter Stelle rangiert die FDP mit 11,23 Prozent der Gesamtstimmen in Sachsen-Anhalt. Die AfD kommt auf 10,81 Prozent und die Tierschutzpartei auf 5,44 Prozent.