Kulturmarkt in Bernburg

Bernburg/MZ. - Seit nunmehr zehn Jahren findet der Bandwettbewerb im Rahmen des Bernburger Kulturmarktes statt. Dazu sind auch diesmal wieder junge Bands aufgerufen, sich zu bewerben, um ihr Können am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in Bernburg live vor einem interessierten Publikum unter Beweis zu stellen.