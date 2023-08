Die Wilhelmstraße in Bernburg ist ab dieser Woche um einen Laden reicher. Was Anna Chernikov und Julian Hayer in ihrem Friseursalon vorhaben.

Bernburg/MZ - Der Traum schlummerte schon lange in ihm. Wenn sich der Schlüssel an der Wilhelmstraße 14 in Bernburg am heutigen Mittwoch umdreht, geht er endgültig für Julian Hayer in Erfüllung. „Ich wollte schon immer gern einen eigenen Laden haben“, sagt der Friseur, der erst zu Jahresbeginn seinen Meistertitel erfolgreich ablegte und in den zurückliegenden zehn Jahren im Friseursalon D&D Müller an der Auguststraße die Kunden frisierte.