Latdorf/MZ. - Die Führung der Feuerwehr in Latdorf liegt in Familienhänden. Während Julian Brauns kürzlich vom Stadtrat der Einheitsgemeinde Nienburg zum stellvertretenden Wehrleiter berufen wurde, steht Vater Mario Brauns an der Spitze der Latdorfer Rettungskräfte. Doch wer vermutet, dass Julian Brauns die Mitarbeit bei der Feuerwehr sozusagen in die Wiege gelegt worden ist, liegt falsch. „Ich war eher bei der Feuerwehr als mein Vater. Ich bin seit 2006 dabei, während er erst 2011 dazugestoßen ist“, sagt der 25-Jährige lachend.