Jugendmigrationsdienst in Bernburg unterstützt bei Bleiberecht

Seit Januar 2021 ist Juliane Stingl für den Jugendmigrationsdienst zuständig. Dieser befindet sich in der Karlstraße 19 in Bernburg.

Bernburg/MZ - Als Kind oder Jugendlicher in ein fremdes Land zu kommen und nicht der dort gesprochenen Sprache mächtig zu sein, ist keine schöne Vorstellung. Doch genau so ergeht es etlichen jungen Menschen, die aktuell aus der Ukraine flüchten und teils nach Bernburg kommen. Um diese in ihrer Situation zu unterstützen, gibt es die K19. Die Abkürzung steht für die Beratungsstelle in der Karlstraße 19, die von der Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis getragen wird. Spezieller Anlaufpunkt für alle russischsprachigen Menschen ist die Abteilung „Nadeschda“. Dort ist Nina Sawtschenko Ansprechpartnerin.