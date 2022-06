Jüdische Familien in Bernbrug

Arbeitskreis setzt mit Stolpersteinen Zeichen für das jüdische Leben in Bernburg. Was die Angehörigen über den Besuch denken.

Bernburg/MZ - Der Arbeitskreis für jüdische Geschichte in Bernburg hat Nachfahren der Familie Gumpel am Mittwoch mit der Eintragung in das Ehrenbuch der Stadt geehrt. Michael Gumpel, selbst nicht anwesend, hat dem Arbeitskreis ein Gartengrundstück in Magdeburg mit 28.000 Quadratmetern Fläche und einem jährlichen Erlös von rund 3.000 Euro geschenkt. Mit dem Geld soll unter anderem der jüdische Friedhof instandgehalten werden.