Alles, was im neuen Museum Schloss Bernburg zu sehen sein wird, hat der Grafikdesigner aus Brachwitz bei Halle mit entworfen.

Bernburg/MZ - „Das Konzept für die künftige Ausstellung hat sich langsam und schrittweise entwickelt. Die Fülle an Exponaten und der Zeitraum, den die Ausstellung abbilden soll, haben schon eine gewaltige Herausforderung dargestellt“, sagt Jörg Wachtel. Der 55-Jährige war von Anfang an in die Gestaltung der Schau und eines Rundganges durch das Museum eingebunden. Es galt, die inhaltlichen Vorstellungen des ehemaligen Museumsdirektors Roland Wiermann und später des jetzigen Kurators Martin Kühnel mit Leben zu erfüllen.