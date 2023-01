Jonas Hayer hat Maximilian Planer als Vorbild

Der Neunjährige möchte auch WM-Champion werden. Was seine Trainerin Katrin Struve von ihm hält und worüber sie erstaunt war.

Bernburg/MZ - Nicht jeder hat das große Glück, gemeinsam mit seinem sportlichen Vorbild eine Trainingseinheit absolvieren zu dürfen. Für Jonas Hayer ging dieser Traum aber kürzlich in Erfüllung. Der Viertklässler, der am 1. Februar seinen zehnten Geburtstag feiert, traf Doppelweltmeister Maximilian Planer im Bootshaus des Bernburger Ruderclubs und saß neben dem ehemaligen Achterfahrer auf dem Ergometer. „Max war richtig nett zu mir. Ich mag ihn und möchte auch einmal das schaffen, was ihm gelungen ist“, erzählt der waschechte Bernburger.