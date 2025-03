Das Bernburger Salus-Fachklinikum hat fünf neue Auszubildende im Pflegebereich. Was sie an ihrer künftigen Tätigkeit reizt.

Bernburg/MZ - In diesem Monat hat für fünf Männer und Frauen am Fachklinikum Bernburg die Ausbildung zum Pflegefachmann beziehungsweise zur Pflegefachfrau begonnen. Felicia Hübert, Samantha Käding, Robin Elskamp, Annett Reinl, Karsten Spanier und Maria Eichelbaum wurden von den zentralen Praxisanleitern und Ausbildungskoordinatorin Mandy Rullert am Einführungstag in Empfang genommen, teilt Salus mit. Vor ihnen liegen drei Jahre im Klinikum für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.