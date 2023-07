Luca Maurice Albrecht ist der Jahrgangsbeste vom Gymnasium Carolinum in bernburg. Der 18-Jährige möchte nach dem Studium in der Region arbeiten. Was die Gründe dafür sind.

Bernburg/MZ - Luca Maurice Albrecht hat es geschafft. Der gebürtige Ascherslebener hat neben Anna Groß (die MZ berichtete) die Bestnote 1,0 im vergangenen Schuljahr am Gymnasium Carolinum in Bernburg erreicht. Für den 18-Jährigen steht der weitere Werdegang indes fast so gut wie fest: „Ich möchte Medizin in Halle oder Leipzig studieren.“