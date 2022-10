Investition in Bernburg - Wohnen auf dem Gelände der abgerissenen Fleischfabrik

Die Bernburger Wohnstättengesellschaft hat Interessenten für die beräumte Fläche in Roschwitz gefunden. Was dort entstehen soll.

Auf dem begrünten Gelände, auf dem sich vor dem Abriss die Fleischfabrik Tornow an der Thomas-Müntzer-Straße im Bernburger Stadtteil Roschwitz befand, soll nun neu gebaut werden.

Bernburg/MZ - Die Walzen stehen schon bereit, um den Kies über die Fläche zu verteilen. Es sind die ersten Vorboten für eine Investition, die in nächster Zeit auf dem Areal der einstigen Fleischfabrik Tornow an der Thomas-Müntzer-Straße im Bernburger Stadtteil Roschwitz ansteht. Eine entsprechende Änderung des Bebauungsplans ist bereits bei der jüngsten Sitzung des Stadtrates gefällt worden. Nun kann also Ernst gemacht werden.