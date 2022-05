Investigativ Inside "Querdenker" Salzlandkreis: Wer sind die Corona-Leugner und Putin-Anhänger?

Nicht erst seit den Corona-Spaziergängen ist klar: Dort laufen Menschen Seite an Seite mit Geschichtsrelativierern, extrem rechten Parteimitgliedern und Kaiserreich-Fanatikern. Der Volksstimme gelang ein exklusiver Einblick in die Gruppen innerhalb der sozialen Medien der Spaziergänger. Wie sie ticken und was sie vom Angriffskrieg in der Ukraine halten.