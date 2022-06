Inklusive Theatergruppe lockt hunderte Zuschauer auf Bernburger Karlsplatz

Bernburg/MZ - Schloss Grafeneck liegt idyllisch in der Nähe von Tübingen (Baden-Württemberg). Doch der Schein trügt. Von Januar bis Dezember 1940 wurden dort 10.654 Menschen mit Behinderungen vergast. Sie wurden unter einem Vorwand aus ihren Betreuungseinrichtungen nach Grafeneck gebracht und dort umgebracht. Nachdem die Verbrechen bekannt wurden, schloss die Tötungsanstalt. Die Hinrichtungsart am Schloss diente als Vorbild für alle weiteren bundesweiten Ermordungen, die im NS-Jargon „Euthanasien“ genannt wurden. So auch in Bernburg.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<