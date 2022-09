In Gerlebogk wird das Hoffest gefeiert

Worauf sich die Besucher des Bauernmarktes in Gerlebogk am Samstag freuen dürfen.

Mehr als 1.500 Besucher werden beim Hoffest in Gerlebogk erwartet.

Gerlebogk/MZ - Das Hoffest in Gerlebogk war vor der Corona-Pandemie immer ein Publikumsmagnet. Nach nun dreijähriger Zwangspause wagen die Veranstalter am Samstag, 10 Uhr, den Neustart und setzen darauf, dass den Stammgästen dieses Event in sehr guter Erinnerung geblieben ist.