Die Besucher wärmen sich am Neujahrsfeuer neben dem Gerätehaus der Feuerwehr in Latdorf .

Gerbitz/Latdorf/Neugattersleben/Bebitz/MZ. - Nein, es ist gar nicht so einfach, einen Weihnachtsbaum weit zu werfen. Das musste auch Landrat Markus Bauer (SPD) am Samstag auf dem Sportplatz in Gerbitz feststellen. Denn der SV Jahn Gerbitz hatte erstmals zum Weihnachtsbaumweitwerfen und anschließenden -verbrennen eingeladen und Markus Bauer versuchte es prompt. „Wir wollten mal etwas Neues im Dorfleben probieren“, sagt Christian Bidmon vom Vorstand des Sportvereins. Und außerdem sei es ein guter Start ins neue Jahr. 22 Werfer beteiligten sich schließlich an dem Gaudi-Wettbewerb, den eigentlich Ortsbürgermeister Stefan Maibaum klar mit 6,40 Meter gewann. Aber er meinte, er habe außer Konkurrenz mitgemacht - und somit hatte Manuel Licht mit 5,25 Meter den weitesten Wurf. Exakt 5 Meter wurden für Manuel Lichtenfeld notiert. Für die besten gab es ein kleines Präsent.