Bei Sanierungsarbeiten ist in der Heimatstube in Könnern ein uraltes Gewölbe aufgetaucht. Dort wird nun eine Ausstellung mit alten Folterwerkzeugen eröffnet.

Könnern/MZ - Manche Könneraner haben dort zu DDR-Zeiten ihre Schuhe gekauft. Andere Kindersachen. Doch damals wusste wohl keiner, dass sich in dem Gebäude an der Magdeburger Straße 28 in Könnern ein Geheimnis verbirgt. Eins, das schon viel älter sein dürfte, als das Gebäude selbst, das im 19. Jahrhundert gebaut worden sein soll. Gelüftet hat das Geheimnis Peter Sander, Vorsitzender des Heimatvereins in Könnern. Und das per Zufall. „Wir wollten in der Heimatstube hier einen neuen Fußboden verlegen. Viele Schichten haben wir freigelegt, dann sind wir auf Sand gestoßen und dann entdeckten wir ein Loch“, erinnert sich Sander.