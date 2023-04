Könnern/MZ - Noch sitzen die Grundschüler nicht auf gepackten Koffern, aber ein vorübergehender Umzug steht bereits in einem knappen Vierteljahr auf der Tagesordnung. Denn die Grundschule in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Könnern ist in die Jahre gekommen. Die Räumlichkeiten, in denen den Kindern das ABC oder die vier Grundrechenarten beigebracht werden, entsprechen bei weitem nicht mehr den modernen Anforderungen. Sowohl hinsichtlich des Brandschutzes als auch der Digitalisierung besteht bei der Grundschule Könnern erheblicher Nachholbedarf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.