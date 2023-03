Aufregung in der Ilberstedter Kita „Pusteblume“: Die Kinder der Vorschulgruppe packen ihr Spielzeug in Umzugskisten, denn bald geht es in die Räume der neugebauten Kita am alten Gutshof. Da dürfen die Lieblingsspielzeuge nicht fehlen.

(Foto: Engelbert Pülicher)