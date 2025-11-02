Nach mehr als 22 Jahren wird Berit Kuhn auch als Leiterin der Evangelischen Grundschule verabschiedet und ihre Nachfolgerin begrüßt.

In der Bernburger Martinskirche wird nicht nur gespeist wie zu Luthers Zeiten

Bernburg/MZ. - Dass dieser Gottesdienst im Martinszentrum am Reformationstag ein besonderer werden würde, ließ sich schon an der reich gedeckten Tafel in der Winterkirche erahnen. Hier sollte nämlich anschließend wie zu Luthers Zeiten gespeist werden. Er war aber auch aus anderen Gründen bemerkenswert: Zum einen konnte an diesem Tag die Kirche wieder durch das sanierte Hauptportal betreten werden. Gut zweieinhalb Monate war es eingerüstet, weil es erneuert werden musste. „Auf den Tag genau 138 Jahre nach der Einweihung der Martinskirche", wie Pfarrer Lambrecht Kuhn in seinen Begrüßungsworten sagte, ist es wieder in Stand gesetzt.