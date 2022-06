In Bernburg wird mehr Tempo fürs Klima gefordert

Bernburg/MZ - Die Stadt Bernburg will einer der kommunalen Vorreiter in Sachen Energiewende in Sachsen-Anhalt sein. Allerdings, so der Eindruck der Verantwortungsträger vor Ort, ist das Tempo hin zu Erneuerbaren Energien in den vergangenen Jahren arg ins Stocken geraten. Vor allem aufgrund gesetzlicher und bürokratischer Hürden. Das soll sich jetzt ändern. Bei einem Energiepolitik-Forum am Montagabend im Ratssaal kündigten Vertreter des Landes einen Paradigmenwechsel an.