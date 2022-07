In Bernburg wird das Virus im Abwasser gemessen

Bernburg/Halle/MZ - Sagt bald das Abwasser in Bernburgs Kläranlage voraus, dass die nächste Coronavirus-Welle bevorsteht - und das noch bevor die ersten schweren Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden müssen? Möglich ist es. Denn schon seit Monaten arbeiten Experten vom Landesamt für Umweltschutz (LAU) in Sachsen-Anhalt mit Sitz in Halle an einem verlässlichen Frühwarnsystem bei einer Ausbreitung von Covid-19.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<