Trotz Energiekrise gehen in diesem Monat gleich zwei neue Lokale in Bernburg an den Start: das "Sakura" und das "Ahoi Gröna". Wie man dort der Situation begegnet und wie Bernburgs Wirtschaftsdezernent die Gesamtlage einschätzt.

Bernburg/MZ - Ein leichter Hauch von Räucherstäbchen liegt in der Luft, dazu der Duft nach dem Holz, das gerade erst an die dunklen Wände gekommen ist und sie aufhellt. Aus der einst in Bernburg sehr beliebten „Sonderbar“ am Lindenplatz im Herzen der Stadt ist seit Wochenbeginn das asiatische Sushi-Restaurant „Sakura“ geworden, das man sonst nur aus Großstädten kennt.