Bernburg/MZ - Scrollt man sich auf den Internetseite der Bernburger Wohnungsunternehmen durch die Angebote nach Wohnungen für Familien, ist das Ergebnis ernüchternd. Eine Vierraumwohnung? „Für diese Filtereinstellung wurde kein Ergebnis gefunden“, heißt es auf der einen Seite. Auf der anderen steht lediglich eine mit 64 Quadratmetern zur Miete bereit. „Es sollten mehr Vier- und Fünfraumwohnungen zur Verfügung stehen, wie moderne Sozialwohnungen. In Großstädten ist so etwas möglicht, dann soll es auch in Kleinstädten machbar sein“, schreibt ein Teilnehmer, der an der landesweiten Umfrage „Familienleben“ der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme teilgenommen hat und Handlungsbedarf für das Wohnen in Bernburg sieht.