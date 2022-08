In Bernburg sind noch ausreichend Lehrstellen vorhanden

Die BTZ-Bildungsgesellschaft ist in Bernburg seit Jahren ein erfolgreicher Partner in der Metall- und Elektrotechnik.

Bernburg/MZ - Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz in und um Bernburg stehen für Jugendliche momentan sehr gut. Der Agentur für Arbeit Bernburg sind in diesem Jahr 1008 Ausbildungsstellen gemeldet worden, von denen 484 noch zu haben sind. Ihnen stehen 282 Jugendliche entgegen, die noch keinen Ausbildungsvertrag in der Tasche haben.