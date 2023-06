Evakuierung des Pflegeheims „Pro Vita“ am Rosenhag in Bernburg. Ingesamt wurden 114 Senioren in Sicherheit gebracht.

Bernburg/MZ - Schnell schaukelt sich die Saale-Flut 2013 hoch, der Fluss schwappt über die Ufer und sorgt für immer neue Hiobsbotschaften. Was wann genau passierte, erzählen wir in den nächsten Tagen im Nachrichten-Ticker. Heute blicken wir auf Montag, den 3. Juni 2013. Lesen Sie hier, was am Tag zuvor passiert ist.