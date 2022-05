In Alsleben ist der Chef ist jetzt ein König

Alsleben/MZ - Der Wettkampf lief noch. Doch nervös wie ein Tiger im Käfig schlich Fred Grüneberg immer wieder in den „verbotenen Raum“. Der Vereinsvorsitzende des Alslebener Schützenvereins wollte wissen, wie der Stand der Dinge beim Kampf um den begehrten Titel des Schützenkönigs ist. Doch das Wettkampfkomitee – bestehend aus den drei letzten Schützenkönigen Carsten Ladewig, Frank Imschweiler und Detlef König - hielt dicht.

„Die Jungs werden mir nichts verraten. So sieht es die Regel vor. Erst wenn der letzte Schütze geschossen hat und das offizielle Ergebnis vorliegt, wird das Geheimnis gelüftet“, erklärte Fred Grüneberg, der in dieser Hinsicht als Präsident kein Sonderrecht genießt.

21 Mitglieder des Schützenvereins Alsleben wollten „Schützenkönig 2022“ werden, unter ihnen auch Eberhard Brach, der extra aus Bochum zu diesem Ereignis nach Alsleben kam. „Ich lebe seit drei Jahren im Ruhrpott. Wenn beim Schützenverein etwas los ist, komme ich meistens nach Alsleben“, sagte Eberhard Brach, der wie alle Teilnehmer das gleiche Sportgerät benutzte.

Das sogenannte „Königsgewehr“ wurde von Carsten Ladewig, Frank Imschweiler und Detlef König vor dem Wettbewerb eingeschossen. „Jeder soll die gleichen Bedingungen haben. Deswegen müssen alle das gleiche Gewehr benutzen“, so Fred Grüneberg. Über eine Distanz von 50 Meter werden fünf Schuss auf eine Scheibe abgefeuert.

Die drei besten Versuche der Teilnehmer fließen dann in die Wertung ein. Jeder Schütze bekommt die Scheibe nur nach dem ersten Versuch zu Gesicht. Danach darf diese nur noch von den drei mit der Auswertung beschäftigten Königen begutachtet und natürlich auch ausführlich bewertet werden.

Und nach fast drei Stunden Wettkampf war es endlich soweit. Die Spannung stieg. Carsten Ladewig begann von Platz 21 aus das Resultat zu verlesen: „Dritter und damit zweiter Ritter ist Tony Kürschner mit 25 Ringen. Der zweite Platz geht an Eberhard Brach, dem ersten Ritter, mit 25 Ringen.“

Der Name von Fred Grüneberg war bis dahin immer noch nicht gefallen. Als der Chef begriff, dass er den begehrten Titel erobert hat, fiel er aus allen Wolken. „Ich habe es 13 Jahre lang vergeblich versucht, bin eigentlich Pistolenschütze. 26 Ringe habe ich auch noch nicht geschafft“, so der neue Schützenkönig, der beim Königsball am 28. Mai in sein Amt offiziell eingeführt wird.

Der unverhoffte Titel bringt die Pläne des Meisterschützen aber erheblich durcheinander, denn seine Nichte Sophie feiert an diesem Tag ihre Jugendweihe. „Beim Schützenappell mit der Proklamation des Schützenkönigs kann ich nun nicht fehlen.

Aber den Königsball hatte ich schon im Vorfeld abgesagt“, erzählte Fred Grüneberg, der beim Königsschießen 2023 seinen Titel nicht verteidigen kann. Erst nach fünf Jahren darf ein König erneut zum König werden. So schreibt es das Reglement vor. Dafür sitzt der Vereinsvorsitzende im nächsten Jahr im Wettkampfkomitee. Und darf niemanden vor der offiziellen Verkündung verraten, wer gewonnen hat.