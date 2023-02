In immer mehr Geschäften in Bernburg gehen die Lichter aus. Ein Lichtblick ist die Ansiedlung der Landfleischerei Broda. Der Citymanager lässt unterdessen auf sich warten.

Bernburg/MZ - Die Theke ist poliert, Salami, Leberwurst und Schinken aufgereiht. Der Ansiedlung der Landfleischerei Broda in der einstigen Zitzmann-Filiale an der Poststraße in Bernburg steht nichts mehr im Weg. Am heutigen Donnerstag wird die elektrische Glastür um 8 Uhr morgens das erste Mal öffnen. „Wir waren erst seit Oktober auf dem Wochenmarkt mit einem Verkaufswagen vertreten. Unser Angebot wurde ab Tag 1 so gut angenommen, dass wir uns entschieden haben, in Bernburg eine weitere Filiale zu eröffnen“, sagt Junior-Chef Nick Broda. Es ist die elfte und das Familienunternehmen aus Rieda bei Zörbig freut sich, auch gleich fünf Mitarbeiter für den Fleisch- und Wurstverkauf sowie den Frühstück- und Mittagstisch gefunden zu haben.