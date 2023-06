Bernburg/MZ - Die Polizei in Bernburg hat es in den zurückliegenden Wochen mit einer neuen Diebesmasche zu tun bekommen. Wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilte, werden derzeit vermehrt Lenkräder inklusive Airbags im Bernburger Stadtgebiet gestohlen. Dafür würden die Autos aufgebrochen werden und die Lenkräder feinsäuberlich herausgebaut. Allein in der vorletzten Woche habe es drei Vorfälle dieser Art gegeben. Wie man sich davor schützen kann? Das sei nicht so leicht. Grundsätzlich rät Polizeisprecher Kopitz aber dazu, seine Fahrzeuge, wenn sie nicht in einer

Garage abgestellt werden können, in hell beleuchteten und belebten Straßen zu parken. Das könne Diebe abschrecken, die eine gewisse Zeit bräuchten, um ihr Diebesgut aus den Fahrzeugen auszubauen.